Ci emeryci i renciści nie mogą korzystać z ulg podatkowych w 2023 roku. Wiemy dlaczego

- Przez cały rok odkładałem faktury, żeby odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną, a podczas rozliczania PIT-a za 2022 rok, okazało się, że należy mi się zero złotych zwrotu. Wcześniej zawsze miałem kilkaset złotych do przodu. Nie rozumiem! Dziwna sprawa: czy ta ulga została zlikwidowana? - oto jeden z kilku podobnych sygnałów, które otrzymaliśmy podczas niedawnego dyżuru redakcyjnego z ekspertkami KAS.

Ulgi podatkowe nie zostały zliwidowane, ale...

Sprawdziliśmy z czego to wynika, bo ulgi nie zostały zlikwidowane.

W 2022 roku wzrosła kwota wolna, czyli część dochodów, która jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynosi teraz 30 000 zł, co oznacza, że tyle w ciągu roku podatnik może zarobić i nie zostanie to opodatkowane. To efekt reformy Polski Ład. Przypomnijmy, że w 2021 roku kwota wolna sięgała 8000 tys. zł.