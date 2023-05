Dadzą dodatkowo 1000 zł do emerytury? Uważaj seniorze, przez rentę dożywotnią możesz stracić mieszkanie

Emerytura czy renta są to często niewielkie pieniądze. Rosnące koszty życia sprawiają, że wielu seniorów (według Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych z roku na rok ich przybywa) decyduje się na rentę dożywotnią. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że wygląda to na pomoc, a jest również biznesem na nich.

1000 zł renty dożywotniej miesięcznie

Renta dożywotnia to pieniądze dla osób, które są właścicielami nieruchomości. Zakłada przeniesienie jej praw własności na podmiot, który w zamian do końca życia wypłaca seniorowi comiesięczną rentę.

Uwaga: to nie to samo, co odwrócona hipoteka, która jest uregulowana ustawowo. Owszem, produkty wydają się podobne, bo jeden i drugi to comiesięczne świadczenie w zamian za prawo do mieszkania. Jednak w przypadku renty dożywotniej, fundusz hipoteczny przejmuje nieruchomość od razu. Natomiast bank oferujący tzw. odwrócony kredyt hipoteczny robi to dopiero po śmierci klienta i to w sytuacji, gdy mieszkania nie będzie chciała odzyskać rodzina. Zapewnia wypłaty do końca życia, a w przypadku odwróconej hipoteki wypłaty są realizowane jedynie przez określony czas.

Oczywiście, senior mieszka "u siebie" do końca życia.

Co ciekawe, mimo istniejących od 2014 roku regulacji związanych z odwróconym kredytem, żaden z banków w naszym kraju go nie proponuje, więc możliwa do uzyskania jest dziś wyłącznie dożywotnia renta.