Ciechocinek. Darmowy internet pojawi się w kolejnych lokalizacjach

Więcej punktów hotspot w Ciechocinku

Hotspoty to miejsca, w których można podłączyć się za darmo do internetu ze swoim smartfonem czy laptopem. Tego typu rozwiązania stają się standardem w dużych jak i mniejszych miastach naszego województwa. Znajdują się również w Ciechocinku w wielu kluczowych miejscach w przestrzeni publicznej. Obecnie jest ich kilkanaście, zasięg można złapać m.in. przy Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, Zegarze Kwiatowym na placu Gdańskim, przy Dywanach Kwiatowych na ul. Armii Krajowej czy przy fontannie Jaś i Małgosia. Darmowy dostęp do sieci oferują również hotspoty w Teatrze Letnim, Parku Sosnowym (ul. Leśna/Armii Krajowej), Tężni nr 1 (przy ul. Tężniowej) czy przy pomniku Staszica od strony Wodnego Placu Zabaw. Zasięg działających hotspotów szacowany jest na około 150 metrów od nadajnika.

Władze Ciechocinka idą jednak z duchem czasu. Zaoferują niedługo zainteresowanym dostęp do kolejnych punktów hotspot, w których będzie można za darmo skorzystać z szybkiego internetu. Gmina Miejska Ciechocinek postanowiła bowiem skorzystać z możliwości, jakie oferuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Budowa i utrzymanie sieci hotspot i jej Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu.