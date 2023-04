Ciechocinek i Inowrocław biją na alarm. Uzdrowiska sprzeciwiają się reformie lecznictwa uzdrowiskowego

- W naszej ocenie konieczna jest zmiana, rewizja i korekta do przedstawionych przez MZ i NFZ założeń do reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Brak tych zmian będzie skutkował poważnymi konsekwencjami społecznymi, zdrowotnymi oraz finansowymi. Ucierpią pacjenci, zwłaszcza seniorzy, pracownicy branży uzdrowiskowej, zakłady lecznicze, a także gminy, w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach oraz szpitalach uzdrowiskowych. Wdrożenie reformy w niezmienionym kształcie oznaczać będzie nierówny dostęp do świadczeń medycznych, degradację roli lecznictwa uzdrowiskowego, upadek wielu zakładów leczniczych i zapaść gospodarczą gmin, w których są zlokalizowane - uważa Magdalena Kreps, prezes Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa z Ciechocinka

- Uważamy, że wdrażanie tak dużej reformy, przy tak ogromnych zastrzeżeniach i ignorowaniu zagrożeń jest niedopuszczalne. Ucierpią pacjenci, podmioty uzdrowiskowe, uzdrowiska i gminy. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego zostanie powstrzymany na dziesięciolecia, a finalnie może to prowadzić do jego zagłady. Najważniejszym celem zmian powinna być poprawa jakości usług medycznych i ich dostępności - dodaje Magdalena Kreps.

- Domagamy się włączenia społeczności branżowej związanej z lecznictwem uzdrowiskowym w prace legislacyjnym dotyczące reformy. Podkreślamy także, że nie jesteśmy przeciwni reformowaniu lecznictwa uzdrowiskowego. Widzimy wiele aspektów wymagających poprawy. Alarmu-jemy, że reforma wprowadza-na ma być bez odpowiednich aktów prawnych uzgodnionych z branżą i stroną społe-czną, bez analizy ryzyk i jej efektów, o co branża uzdrowiskowa apeluje od dawna. Wysoka inflacja i drożyzna to przyczynek do oszczędzania, a nie zmuszania chorych do ponoszenia wyższych wydatków. Apelujemy o ewolucję koncepcji funkcjonowania bran-ży uzdrowiskowej, a nie rewolucję! - dodaje Magalena Kreps.

Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia informuje, że projekt skierowany będzie do konsultacji publicznych.

- Projekt wdrażający refor-mę w systemie lecznictwa uzdrowiskowego oczekuje na wpis do „Wykazu prac programowych i legislacyjnych RM”, co umożliwi skierowanie projektu do konsultacji publicznych, w tym w branży uzdrowiskowej. Będzie to właściwy czas i możliwość do wyrażenia swojego stanowiska w zakresie planowanych zmian.