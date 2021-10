Ciechocinek. Samorządowcy ogłosili wyniki w ramach Polskiego Ładu

W Ciechocinku podsumowano Polski Ład

W naszym regionie przyznano 1,256 mld zł na realizację 245 inwestycji samorządowych. Rekordowe pieniądze dostał powiat włocławski - 14 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap I.

Samorządowcy wspomnieli też o planowanych inwestycjach w Ciechocinku. Powstanie tutaj m.in. zero emisyjna komunikacja miejska. Kwota tego projektu to ok. 6,5 mln złotych.