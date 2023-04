Ciemno w Bydgoszczy. Mieszkańcy pytają, dlaczego oświetlenie jest włączane tak późno

- Kwadrans po godzinie 20 było ciemno, niczym w ciemnym pokoju. Jedyne światła to te z przejeżdżających aut. Latarnie wyłączone na ulicach Grunwaldzkiej, Filtrowej, Wyrzyskiej - mówi nasza Czytelniczka. - Na przejściu dla pieszych zmieniają się światła na zielone, córka przechodzi na drugą stronę, z ul filtrowej ruszają auta. Jest tak ciemno, że gdyby córka nie cofnęła się, samochód by ją potrącił.

- Ulica Grunwaldzka powinna być wcześniej oświetlana. Rozumiem że miasto chciałoby płacić za prąd jak najmniej, ale to może doprowadzić do wypadku, a co gorsze do śmierci człowieka - kończy nasza Czytelniczka.