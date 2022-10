Ciemność na ulicy, zimna woda i żadnych nowych inwestycji. Tak planuje oszczędzać Sępólno Krajeńskie

Rząd przyjął projekt ustawy o maksymalnych cenach energii. Ustawa gwarantuje stawkę 785 zł za megawatogodzinę dla samorządów, szpitali, szkół, ośrodków kultury czy sportu. Gdyby taka decyzja nie zapadła, gmina Sępólna Krajeńskie płaciłaby o 330 procent więcej niż obecnie.

- Jeśli do maksymalnej ceny, która jest podana w netto, doliczymy podatek VAT, to dla nas stawka wynosi 960 zł. W stosunku do obowiązującej, którą mamy do końca roku – 530 zł za jedną megawatogodzinę – to wzrost wyniesie o 80 procent, więc nie ma się z czego aż tak cieszyć. Nie wiem, jak ułożymy budżet pod kątem wydatków na energię elektryczną. Mamy wstępne informacje, ale przyszły rok to jedna wielka niewiadoma – rozkłada ręce burmistrz Waldemar Stupałkowski.