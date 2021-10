Ciężarówka uderzyła w drzewo w Szczepankach pod Grudziądzem. Kierowca był zakleszczony w kabinie

Do wypadku doszło we wtorek (12 października 2021) około godz. 20.40 na drodze wojewódzkiej nr 538 w Szczepankach w gminie Łasin. Ciągnik siodłowy z naczepą zjechał z drogi, uderzył w drzewo po prawej stronie jezdni, odbił się na drugą stronę, gdzie zahaczył jeszcze o jedno drzewo i z impetem, czołowo zderzył się z trzecim.

Kabina ciężarówki była zmiażdżona. 29-letni kierowca nie mógł wydostać się z pojazdu, był uwięziony. By go uwolnić, strażacy użyli specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Rannego mężczyznę przekazali medykom. Mężczyzna miał poważne obrażenia, m.in. połamane kończyny. Został przewieziony do szpitala.

Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana przez ponad sześć godzi. Rozbity ciągnik siodłowy blokował dużą część jezdni, a naczepa stała na poboczu, przechylając się w kierunku głębokiego rowu. Strażacy tymczasowo zabezpieczyli ją linami przed osunięciem na czas działań, prowadzonych przez policję. Rozbity pojazd został później usunięty przez pomoc drogową.