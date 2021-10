Rodzice sześciotygodniowej Adrianny z Grudziądza, która zmarła idą za kraty! [zdjęcia, wideo]

Do dramatu doszło w niedzielę, 10 października w jednej z kamienic na Starówce w Grudziądzu. Mała Adrianna kilka dni wcześniej zaczęła chorować. Matka jeszcze w piątek była z nią u lekarza. Jednak w sobotę stan zaczął się pogarszać. Dziecko m.in. gorączkowało. Ale ani w sobotę, ani w niedzielę matka nie udała się ponownie po pomoc. Ojca w sobotę nie było, ale kobieta miała go powiadamiać telefonicznie o pogarszającym się stanie niemowlaka. Ten jednak nie reagował. Ostatecznie, Sylwia C. w niedzielę wezwała pogotowie. Akcję reanimacyjną podjęła już w momencie rozmowy z dyspozytorem, który ją instruował przez telefon. Gdy przybył ambulans i zabrano dziecko do szpitala, na ratunek było niestety już za późno. Adrian D. pojawił się w szpitalu. Jednak gdy zjawili się policjanci... zniknął... Został później zatrzymany w domu. Twierdził, że gdy wychodził z mieszkania nie widział obrażeń u córki.