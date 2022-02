Cmentarze, także w Kujawsko-Pomorskiem są pełne są narwańców i ich ofiar

W tym roku na kujawsko-pomorskich drogach zginęło już 12 osób, a 76 odniosło rany. Bezpośrednią przyczyną zdecydowanej większości tych tragedii była nadmierna prędkość, na którą czasem nałożyło się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Często bywa tak, że kierowca włączający się do ruchu, błędnie ocenia szybkość pojazdu przemieszczającego się główną drogą i wydaje mu się, że przed nim zdąży. Rzeczywistość weryfikuje jednak jego ocenę i dochodzi do kraksy. Uderzenie z dużym impetem w bok auta kończy się dla tego drugiego prawdziwą katastrofą, nie mówiąc już o ludziach znajdujących się w środku. Gdyby jednak samochód z pierwszeństwem jechał z dozwoloną prędkością, do zderzenia może by nie doszło, a jeśli nawet, skutki byłyby mniejsze.