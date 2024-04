Co dalej z protestami rolników w Kujawsko-Pomorskiem? Czekają na zaproszenia od posłów, przywożą obornik i gnojowicę

- Obawiamy się, że nasi posłowie nie są specjalnie zorientowani w problemach, które nurtują rolników - mówi Marcin Bereźnicki, organizator protestów na Pałukach. - Chcemy ich odpytać, ile wiedzą na temat Zielonego Ładu i agendy "Fit for 55". Do tych posłów, do których nie dotarliśmy, zostały wysłane e-maile. Spodziewamy się odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni i jeśli się jej nie doczekamy, pojedziemy do biur poselskich z obornikiem na przyczepie, a nie w doniczce.