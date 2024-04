Nowa forma protestów rolniczych w Kujawsko-Pomorskiem. Obornik i słoma w biurze poselskim

Jedni dyskutują z posłami, inni już nie

Część biur poselskich była zamknięta, niektórzy posłowie wyszli do protestujących. - Nie pochodzę z terenów wiejskich i tym bardziej staram się wyborcom i mieszkańcom przypominać, że wszyscy powinniśmy solidaryzować się z rolnikami, bo to, o co walczycie, to bezpieczeństwo żywnościowe nas wszystkich - mówił poseł PiS Krzysztof Szczucki w odpowiedzi na postulaty przekazane przez rolników w Grudziądzu.