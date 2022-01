Co pocztowcy planują na 2022 rok? Rozmowa z dyrektorem Poczty Polskiej w Bydgoszczy

2021 rok był dla pocztowców z Kujawsko-Pomorskiego bardziej łaskawy czy trudniejszy w porównaniu z 2020?

Rok 2021 był równie trudny, niemniej w porównaniu do 2020 roku łaskawszy. Wynika to z faktu, że w pewnym stopniu oswoiliśmy się już z pandemią, potrafimy szybciej i skuteczniej działać oraz zapobiegać nieprzewidzianym sytuacjom.

W 2021 roku zauważyliśmy mniejszą liczbę absencji chorobowych wśród pracowników placówek pocztowych. Polityka przeciwdziałania skutkom pandemii wdrożona w poczcie przyniosła zatem oczekiwane rezultaty.

W 2021 roku, w porównaniu do 2020, odnotowaliśmy niewielki spadek liczby klientów korzystających z naszych usług bezpośrednio w placówkach pocztowych. Wynika to zapewne z tego, że coraz częściej docieramy do klientów za pośrednictwem listonoszy czy kurierów. Dzięki temu z wielu usług można skorzystać bez konieczności wychodzenia z domu.