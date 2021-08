Co poszło nie tak? Mateusz Rudyk bardzo daleko od podium w sprincie

To był falstart kolarzy torowych w Tokio. We wtorek w sprincie indywidualnym wystartował Mateusz Rudyk, nasza największa nadzieja na medal na welodromie. - Jadę do Tokio po złoto. Wszystko co robię od pięciu lat, a zwłaszcza kilkunastu miesięcy, robię z myślą o walce o medal - odważnie deklarował kolarz Stali Grudziądz.

We wtorek nie powiodło nam się w sprincie drużynowym, ale środa miała należeć do Rudyka. To w końcu w sprincie indywidualnym zdobywał Puchar Świata, zdobywał brąz na mistrzostwach globu.

Obawialiśmy się rywalizacji z Holendrami w strefie medalowej, ale grudziądzanin nawet się do niej nie zbliżył. Eliminacje były zachęcające - siódmy wynik, czas 9.472 był lepszy od rekordu świata Jasona Kenny’ego.

W 1/32 finału grudziądzanin był faworytem rywalizacji z Nowozelandczykiem Samem Websterem (18. czas), ale był wyraźnie słabszy. Przegrał także swój repasażowy wyścig, tam z kolei z Amerykaninem Muhammadem Sahromem i Kanadyjczykiem Hugo Barrettem.