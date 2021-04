Co przyniesie postępująca laicyzacja? Niektóre z naszych diecezji ponoszą już jej konsekwencje. Biskupi muszą łączyć parafie

Zmian spodziewa się natomiast diecezja płocka, obejmująca dekanat dobrzyński, część rypińskiego i tłuchowskiego: - Co prawda połączone zostały już 4 parafie, ale to raczej w ramach naturalnego porządkowania – mówi dr Elżbieta Grzybowska, rzeczniczka diecezji płockiej. - Bierzemy jednak pod uwagę, że niedługo ten problem może pojawić się również u nas. W tym roku jednak planujemy 5 święceń. Jeden z księży wrócił z zagranicy z powodu covidu i dołączył do polskiej parafii.

Kończy się czas podziału na „my” i „oni”

W ostateczności biskupi sięgnąć mogą po wsparcie księży „wypożyczonych” parafiom w Europie Zachodniej oraz przebywających na misjach. To nadal ogromna liczba. - Miałem okazję mieszkać jakiś czas w Wiedniu, gdzie dużą część duchowieństwa stanowiły osoby z Polski oraz z Afryki – wspomina ks. Marcin Jiers. - Polskich księży pracowało tam około 50. Czy wrócą do pomocy? To zależy od decyzji konkretnych biskupów. Nasi księża wyjeżdżają za granicę na podstawie różnych umów pomiędzy diecezjami. Część wyjeżdża czasowo, inni zostali inkardynowani do posługi poza Polską i podlegają już zagranicznym biskupom. Ale spadek liczby powołań nie ma wyłącznie negatywnych konsekwencji. To jest temat do przerobienia wewnątrz wspólnoty Kościoła. Na szczęście kończy się czas podziału na my i oni. Bo wcześniej istniała tendencja do zrzucania wszystkiego na barki księży.