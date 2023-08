Co stało się na koncercie Bedoesa w Bydgoszczy? Sprawą zajmuje się policja

Strażacy zorganizowali również punkt medyczny i ustawili namioty. Poszkodowani skarżyli się na duszności, część z nich zasłabła. Na miejscu pojawili się również strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Przeprowadzone przez nich badania nie wskazały obecności substancji niebezpiecznych w atmosferze. Większość poszkodowanych opuściła punkty medyczne o własnych siłach. kilka osób przewieziono jednak do szpitala.

- Było naprawdę gorąco, duszno i panował straszny ścisk - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia. - Przyszłam tam jednak ze znajomymi, bo to wyjątkowa okazja. Koncert topowego artysty i to bezpłatny! Bedoes kilka razy przerywał występ. Dawał znać ze sceny, że cos jest nie tak. Nie można powiedzieć, że nie reagowano na to, co się dzieje.