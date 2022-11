Co z zakupem tańszego węgla w gminach powiatu włocławskiego?

W gminie Choceń uprawnionych do zakupu węgla rządowego jest 2 300 mieszkańców, bo tylu zgłosiło do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, iż głównym źródłem ciepła w ich gospodarstwach domowych jest węgiel. Urząd Gminy w Choceniu rozpoczłą przyjmowanie wniosków na preferencyjny zakup węgla w połowie ubiegłego tygodnia. - Chodzi o naszych mieszkańców, a nie o politykę, więc z nalożonego zadania się wywiążemy - mówi Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń.

Po dwóch dniach w Urzędzie Gminy w Choceniu było 110 wniosków na węgiel kamienny, 120 na ekogroszek i 5 na miał. - Spodziewaliśmy się, że więcej mieszkańców będzie zainteresowanych zakupem - nie ukrywał wójt gminy Choceń. - Ale może to się jeszcze zmieni.