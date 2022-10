Co zrobić, gdy nie można się dodzwonić do przychodni? Ważny wyrok sądu i stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta OPRAC.: Magdalena Walczak

Rejestracja do lekarza wymaga od pacjentów dużej cierpliwości. Dodzwonienie się do niektórych POZ graniczy z cudem. Pomimo wielu usprawnień, przychodnie wciąż nie nadążają z odbieraniem telefonów. Co zrobić, gdy nie można się dodzwonić do przychodni a pilnie potrzebna jest konsultacja lekarska? Jak zapisać się do lekarza i gdzie złożyć skargę? - Jeżeli pacjent ma trudności dostępem do rejestracji, jest to niezgodne z prawami pacjenta - uważa Rzecznik Praw Pacjenta. W jednym z warszawskich sądów zapadł ważny wyrok. Sprawdź szczegóły!