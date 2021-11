Coraz bardziej radykalizująca się młodzież to nowy problem dla całego świata

Jędrzej ma 20 lat, mieszka w Bydgoszczy. Paweł i Artur, dwudziestodwulatkowie są z Torunia. Nie znają się. I nie chcę się poznać. Zgodnie przyznają, że ich spotkanie byłoby ryzykowne.

- Obilibyśmy sobie gęby – mówi Artur. - Jak można się porozumieć z kimś, kto myśli zupełnie odwrotnie niż ty? Tych, co się szczepią, nigdy nie przekonam. Ludzie są jak stado owiec. Idą się szczepić, bo system tego chce. W ten sposób może nas kontrolować i robić z nami, co mu się żywnie podoba. Moi dziadkowie utknęli w systemie i rodzice też. Nie będę taki, jak oni. Całe życie harują na innych i słuchają głupszych od siebie. Precz z systemem! Nikt mnie do niczego nie zmusi.