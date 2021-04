Covid uderzył w Port Lotniczy Bydgoszcz. Na czym musi oszczędzać? Na pracownikach!

Praca w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Niepewna...

"Jeżeli chcecie zrywać się do pracy w środku nocy i zarabiać minimalną krajową, to jest to miejsce dla was. Wymagania są wysokie, odpowiedzialność na każdym stanowisku duża. Niestety, dla szeregowych pracowników PLB zero perspektyw, puste obietnice podwyżek, szkolenia albo robione przez kolegów z pracy, albo żadne. Jednak robotę trzeba wykonać solidnie i samemu domyślić się jak, bo inaczej człowieka czeka wiele niekończących się nieprzyjemności ze strony przełożonych. Administracja rozbudowana do granic absurdu, a pasażerami w terminalu nie ma się kto zająć, bo przecież w ramach tarczy antykryzysowej trzeba było obciąć etaty maluczkich. Pieniędzy na wypłacenie pełnych pensji nie ma. Panuje niezdrowa atmosfera, no i to niepewne zatrudnienie w pandemii" - tak o swojej byłej pracy pisze "Zdegustowany" w portalu gowork.pl.