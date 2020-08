COVID-19 uderzył w banki. W tych opłaty za przelewy, konta i karty są coraz wyższe [banki, ceny]

Banki tną oprocentowanie lokat i podnoszą opłaty.

Niektóre opłaty w bankach są naprawdę całkiem spore!

I tak np. od kwietnia br. nowe tabele opłat i prowizji obowiązują w Credit Agricole. Według informacji "Rzeczpospolitej" droższe są tam nie tylko przelewy w placówkach i na infolinii, które zwiększyły się z 10 do 12 zł, ale również natychmiastowe, za które płaci się 17 zł zamiast dotychczasowych 15 zł. Pod koniec maja Bank Pocztowy poinformował o wprowadzeniu do oferty elektronicznej odnogi (EnveloBanku) nowego rachunku Konto w Porządku w trzech wariantach, ale podniósł też dotychczasowe opłaty. Konto w Porządku na Start jest bezpłatne tylko dla osób od 13. do 25. roku życia. Prowadzenie go dla seniorów powyżej 65. roku kosztuje natomiast 7,99 zł. Z kolei od września wzrosną opłaty w Banku Pocztowym za prowadzenie dawnych kont wycofanych z bieżącej oferty, tzn. Bliskiego Konta Pocztowego, Pocztowego Konta Aktywny Nestor, Pocztowego Konta i Konta Standard - z 6,50 zł do 7,99 zł. Zaś cena za kartę do tych kont to będzie już nie 5 zł, a 6,99 zł miesięcznie.