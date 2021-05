Covid-19 w powiecie tucholskim. Coraz poważniejszy przebieg choroby i więcej zgonów

Więcej hospitalizowanych i więcej zgonów

Smutny rekord jest inny - liczba hospitalizacji i zgonów, co decyduje o poważnej sytuacji. Dodać do tego należy pojawiające się mutacje.

- Razem to decyduje o poważnej aktualnie sytuacji epidemiologicznej - ocenia Szulc. - Na terenie powiatu ok. 20 proc. osób zakażonych jest hospitalizowanych, a wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż w 2020 r. Stosunek liczby zgonów do zakażonych to 3,7 proc. Nie jest to wartość niska.

30 kwietnia 2021 r. było 146 aktywnych zakażeń, a 360 osób objęto kwarantanną.

- Apeluję o zbiorową odpowiedzialność za życie i zdrowie nas wszystkich - mówiła dyrektorka. - O racjonalne postępowanie. Nadal ważne są hasła - dystans, dezynfekcja, maseczka. I co najważniejsze - poddawanie się szczepieniom.