Cudze chwalicie, swego nie znacie? Nie w Bydgoszczy! Setki osób na wycieczkach po mieście

Bliższa historia (jak koszula) ciału

Już w ubiegłym roku niezwykłą popularnością cieszyły się spacery po bydgoskich osiedlach organizowane przez Piotra Weckwertha, przewodnika, pasjonata historii. - Jest wzrost świadomości lokalnej i regionalnej - mówi Piotr Weckwerth, twórca projektu Turystyka Bez Filtrów. - To się zaczęło już parę lat temu zainteresowaniem najbardziej miejscami, okolicami Kanału Bydgoskiego, Starym Miastem, Śródmieściem. To jednak ludziom też przestało wystarczać.

W ramach wycieczek po osiedlach z Piotrem Weckwerthem bydgoszczanie zwiedzali już dolny i górny taras Bydgoszczy, w tym Kapuściska, ostatnio Błonie i Wilczak, a najbliższe spacery odbędą się po Bielawach (27 maja) i Flisach (28 maja). - Dla wielu osób zwiedzanie osiedli jest związane z sentymentem, jaki czują do miejsc znanych i pamiętanych z młodości. A przecież temat osiedli był przez lata traktowany po macoszemu - mówi Weckwerth. - Uznawano je za sypialnie i za nic więcej.

Co ciekawego może być, np. na Osiedlu Leśnym? Bloki z lat 50. i 60.? To znowu bardzo powierzchowne spojrzenie na to miejsce. Okazuje się, że Leśne to modelowy przykład dobrze zaprojektowanego, przemyślanego w swej koncepcji modernistycznego osiedla, a jego początki sięgają czasów znacznie wcześniejszych. - Osiedle zaczęło się rozwijać już po 1920 roku, później, po wojnie, zaczęło być rozbudowywane. Ma naprawdę długą i ciekawą historię.