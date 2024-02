CUK Anioły Toruń bez straty seta w kolejnym meczu. Tak kibicowaliście siatkarzom!

CUK Anioły Toruń - Lotnik Łęczyca (25:14, 25:14, 25:20)

To był szczególnie ważny mecz dla Łukasza Kalinowskiego. Przyjmujący wrócił do gry po czterech miesiącach leczenia kontuzji i zdobył swoje punkty w sezonie.

Po tym zwycięstwie CUK Anioły praktycznie zapewniły sobie triumf w rundzie zasadniczej drugiej grupy II ligi. Nad wiceliderem z Wilczyna mają To będzie dopiero połowa drogi do upragnionego awansu do Tauron I ligi. Potem trzeba będzie się jeszcze przebić przez dwie fazy turniejów barażowych z udziałem najlepszych drużyn wszystkich grup. Dwa lata temu siatkarze CUK Aniołów przegrali w finale, a w poprzednim sezonie odpadli niespodziewanie już w półfinale.

Mecz z Lotnikiem był dla drużyny i kibiców jedynie przystawką przed ogromnymi emocjami we wtorek. To będzie największe wydarzenie w krótkiej historii CUK Aniołów, czyli mecz o awans do turnieju finałowego Pucharu Polski w Krakowie. Rywalem będzie Projekt Warszawa, aktualny wicelider PlusLigi. Bilety na to spotkanie rozeszły się błyskawicznie, po dostawieniu dodatkowych trybun w hali SP 28 obejrzy je około 900 kibiców.