CUK Anioły Toruń niczym lawina. Kolejne 3:0. Tak kibicowaliście siatkarzom!

To było dwudzieste z rzędu zwycięstwo toruńskiej drużyny: szesnaście w II lidze plus cztery w drodze do ćwierćfinału Pucharu Polski. Z tych wszystkich wygranych to było chyba jedno z łatwiejszych. Orzeł to najsłabszy zespół w II lidze i na parkiecie było widać różnicę dwóch klas w grze obu zespołów. Ostatecznie CUK Anioły wygrały w trzech setach do 16, 11 i 14.