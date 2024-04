CUK Anioły Toruń walczą o awans do turnieju finałowego II ligi siatkarzy

Warto podkreślić, że Avia Solar w swojej grupie II ligi zajęła trzecie miejsce w sezonie zasadniczym, ale w play off pokonała drugi MKS Andrychów 3-2. WKS okazał się najlepszy w swojej grupie i w play off wyeliminował Ikara Legnica 3-1. Z kolei Metro było drugie w swojej grupie i w play off ograło KKS Kozienice 3-0. Dodajmy, że torunianie pewnie wygrali swoją grupę, a w play off ograli 3-0 Stilon Gorzów Wielkopolski.