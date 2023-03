Curriculum vitae. Wzór o podanie o pracę i zasady pisania profesjonalnego życiorysu

Profesjonalne a zarazem nieszablonowe CV to "furtka" do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą i pierwszy krok w zdobycie wymarzonej pracy.

Solidnie napisane CV jest pierwszym krokiem do zdobycia pracy, o którą się ubiegamy. Co należy w nim umieścić? Jakie informacje są niezbędne, by nasz życiorys był jednocześnie profesjonalny i nieszablonowy? Czego nie umieszczać? Wszystkiego dowiesz się z artykułu.

CV to dokument, który zawiera historię zatrudnienia oraz informacje o umiejętnościach, kompetencjach i wykształceniu kandydata do pracy. Typowy wzór składa się właśnie z tych podstawowych sekcji. Na podstawie zawartych tam danych rekruter decyduje, czy dana osoba spełnia warunki zamieszczone w ogłoszeniu o pracę. Należy pamiętać, że CV to inny dokument niż podanie o pracę czy list motywacyjny. - Typowe CV w Polsce wcale nie jest długie. Przeciętny dokument z naszej bazy ma 237 słów. Oznacza to, że większość kandydatów stara się stworzyć CV, które mieści się na jednej stronie. I słusznie. Jeśli dokument jest dłuższy, powstaje ryzyko, że ta druga strona zostanie (świadomie lub nie) pominięta przez rekrutera – podaje Marta Rojewska, ekspertka kariery w InterviewMe. - Najskuteczniejszą strategią poszukiwania pracy jest dostosowanie każdego CV do wymagań z ogłoszenia o pracę, bo 67 procent rekruterów chce otrzymywać dokumenty dopasowane do ich konkretnych oczekiwań. Tymczasem na jednego kandydata przypada średnio 1,5 CV. Oznacza to, że przeważająca większość z nas (75 proc.) pisze jedno, teoretycznie uniwersalne CV i rozsyła ten sam dokument do różnych firm. Tylko 25 procent kandydatów decyduje się stworzyć dwa CV – zaznacza ekspertka.

Jak dobrze napisać CV?

Profesjonalnie napisane CV pozwoli otrzymywać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Zanim zapełnisz pusty dokument treścią, obierz odpowiednią strategię. Dzięki temu nie będziesz musiał w nieskończoność poprawiać swojego dokumentu.

Wybierz odpowiedni rodzaj CV - w zależności od tego, co chcesz uwypuklić i jak się zaprezentować. Możesz zdecydować się na:

CV chronologiczne — standardowy dokument, który jest dobrze znany rekruterom. Może nie jest to kreatywny format, ale za to bezpieczny.

CV funkcjonalne— wyróżnia umiejętności kluczowe z punktu widzenia pracodawcy. Świetny format CV dla osób z niewielkim doświadczeniem. Piszesz więcej o tym, co umiesz i jakie masz kompetencje, niż o tym, gdzie pracowałeś dotychczas.

CV mieszane — czyli format łączący oba powyższe rodzaje CV. Masz możliwość przedstawić się w sposób najkorzystniejszy, uwypuklając w CV to, co uważasz za swoje największe zalety.

Przeczytaj dokładnie oferty pracy. Tam jest wszystko napisane! Większość ogłoszeń zawiera listę dokładnych wymagań względem kandydatów, w tym konkretne umiejętności, doświadczenie czy znajomość języków obcych. W CV musisz umieścić informacje, których spodziewa się rekruter, dlatego starannie czytaj oferty pracy i w swoim życiorysie używaj tych samych sformułowań — oczywiście o ile rzeczywiście posiadasz dane kompetencje (kłamstwo w CV zawsze wyjdzie na jaw).



Przygotuj odpowiednie zdjęcie. Nowoczesne wymagania dotyczące tego dokumentu mówią o tym, że życiorys bez zdjęcia jest tak samo poprawny, jak dokument zawierający fotografię. Jeśli jednak się na nie zdecydujesz, pamiętaj jednak, że fotografia musi być profesjonalna. Jeśli takiej nie masz, nie ryzykuj, bo dodając przypadkowe lub nieodpowiednie zdjęcie tylko zniechęcisz rekrutera. Nie należy umieszczać informacji o miejscu urodzenia, stanie cywilnym i obywatelstwie.

Nazwy nagłówków zapisz większą czcionką. W CV trzeba umieścić wszystkie podstawowe sekcje i elementy: Stanowisko, na które aplikujesz, umieszczone w nagłówku, Dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu/e-mail Wstęp, który jest jednocześnie podsumowaniem zawodowym Umiejętności Kursy, szkolenia, certyfikaty Doświadczenie (jeśli to pierwsza praca, napisz o wolontariacie, aktywności studenckiej i innej aktywności społecznej) Wykształcenie, Klauzula o ochronie danych

Wstęp do CV

To tak zwane podsumowanie zawodowe zawieraj sylwetkę kandydata, należy umieścić na samej górze dokumentu. Zawiera w kilku zdaniach opis tego kim jesteś i czym się zajmujesz, jakie masz osiągnięcia zawodowe, jaki przyświeca ci cel zawodowy.

Sekcja umiejętności

To jedna z podstawowych sekcji, która musi znaleźć się w curriculum vitae. To zazwyczaj lista z wypunktowaniami, którą niełatwo odpowiednio wkomponować w CV. Trzeba umieścić listę swoich umiejętności w widocznym miejscu CV. Nie wpisuj z rozpędu: kreatywność, punktualność, obsługa komputera. Najpierw sprawdź, czy te umiejętności w ogóle są wymagane na stanowisku, o które się ubiegasz. Jeśli chcesz się wyróżnić, bądź konkretny. Takie umiejętności jak adaptacja do nowych warunków, inteligencja emocjonalna czy zdolność przekonywania do swoich racji to kwalifikacje niezbędne w wielu dziedzinach. Świetna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, zarządzania zespołami i nadzór nad realizacją projektów to przydatne umiejętności, choć jednocześnie powszechne. Prawo jazdy i obsługa komputera nie są imponującymi umiejętnościami twardymi. Wpisując kompetencje do CV, zamiast posiadaniem prawo jazdy czy obsługą komputera, lepiej pochwalić się obszerną wiedzą specjalistyczną, znajomością konkretnej branży lub umiejętnością koordynowania procesów charakterystycznych dla profesji.

Doświadczenie zawodowe

Jest stałym elementem dokumentów aplikacyjnych — również tych pisanych przez kandydatów tworzących pierwsze CV. Musi zawierać:

nazwy firm i stanowisk,

okresy pracy,

wykonywane obowiązki i osiągnięcia. Na górze listy firm, powinna znaleźć się ta, w której pracowałeś ostatnio. Potem kolejno wstecz opisuj swoje doświadczenie zawodowe. Nie wystarczy podać tylko daty i nazwy firmy. W tej sekcji CV trzeba koniecznie wymienić stanowisko, jakie zajmowałeś w danej firmie i dodać listę obowiązków. Pracodawca chce wiedzieć, czym się dokładnie zajmowałeś w poprzednich pracach. Warto również dodać wybrane osiągnięcia zawodowe. Liczy się wszystko, z czego możesz być dumny, choć dla rekrutera najciekawsze będą sukcesy zawodowe, które da się wyrazić liczbowo — w zyskach albo nowych klientach, których przyniosłeś firmie.

Wykształcenie

W tej sekcji skup się przede wszystkim na edukacji, która ma związek z interesującym cię stanowiskiem lub wymaganiami z oferty pracy. Wystarczy tu umieścić najwyższy szczebel swojej dotychczasowej edukacji, a wcześniejsze etapy jak liceum czy szkoła podstawowa, pominąć.

Kursy, szkolenia i certyfikaty

Pokaż pracodawcy, że cały czas się dokształcasz i masz niezbędne uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Kursy i szkolenia są często dla pracodawców istotniejsze niż wykształcenie, ponieważ najlepiej świadczą o tym, że chcemy się rozwijać i podwyższasz swoje kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty językowe powinny się znaleźć w sekcji CV wydzielonej dla języków obcych.

Zainteresowania

Ten element nie jest obowiązkowy w CV, ale może zadziałać na twoją korzyść. Ciekawe hobby wiele mówi o kandydacie. Oto przykład, jak pisać o zainteresowaniach: _W wolnym czasie jeżdżę na rowerze. Lubię łączyć wysiłek fizyczny z poznawaniem nowych miejsc i podziwianiem krajobrazów Polski wschodniej, w szczególności Suwalszczyzny._

Każda dodatkowa informacja wzbogaca CV i czyni je bardziej konkurencyjnym na tle dokumentów pozostałych kandydatów. Dobrze wygląda w CV działalność wolontaryjna - badania pokazują, że zwiększa ona szansę na zatrudnienie o procent. Warto dodać również udział w konferencjach naukowych, publikacjach i posiadane referencje.

- Wciąż podchodzimy do pisania CV bardzo zachowawczo. Tymczasem nawet tradycyjne życiorysy dawno już przestały być konserwatywne w formie i treści. Zdecydowanie warto dodawać do CV dodatkowe sekcje. Tym bardziej że większość kandydatów tego nie robi, więc masz szansę wypaść lepiej niż pozostali aplikujący – zauważa Rojewska i przestrzega: - Pamiętaj, żeby nie kłamać i nie dopisywać niczego na siłę. Badania pokazują, że aż 85 procent CV zawiera nieprawdziwe informacje na temat dodatkowych umiejętności. Rekruter może chcieć zweryfikować treść, kontaktując się z twoimi poprzednimi pracodawcami lub dając ci zadanie praktyczne do rozwiązania.

Klauzula do CV

To zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która jest obowiązkowym elementem CV w Polsce. Nawet bardzo dobre CV niewiele jest warte, jeśli nie ma w nim klauzuli CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Estetyka CV

Wygląd dokumentu ma ogromne znaczenie. Wybierz czytelną czcionkę do CV. Jeśli chcesz, możesz dodać do CV ikony. Dzięki nim CV będzie wyglądało ciekawie. Kolejna sprawa to długość dokumentu. CV na dwie strony jest w porządku (zwłaszcza jeśli masz duże doświadczenie zawodowe), ale warto ze względów praktycznych próbować stworzyć jednostronicowe curriculum vitae. Masz wtedy pewność, że rekruter nie pominie tej drugiej strony, na której być może znajdują się ważne informacje.

Jeśli chcesz szybko napisać profesjonalne CV, skorzystaj z kreatora CV i gotowych szablonów CV do wypełnienia. Będziesz musiał jedynie wpisać swoje dane w odpowiednie miejsca, a formatowanie ustawi się już automatycznie. Co więcej — program do pisania CV zaproponuje ci gotowe treści, dopasowane specjalnie do Twojego zawodu. Wystarczy, że klikniesz tekst, który uznasz za najlepszy, a on automatycznie doda się do twojego dokumentu.



Oprócz CV wzorów w kreatorze znajdziesz też dopasowane szablony listów motywacyjnych. Dzięki temu w jednym narzędziu stworzysz od razu dwa dokumenty rekrutacyjne, które będą ze sobą doskonale współgrać wizualnie.

Gotowe CV zapisz w odpowiednim formacie. Zdecydowanie najlepiej postawić na CV w PDF. ***

