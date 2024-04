Pytania na rozmowę kwalifikacyjną. Takie pytania najczęściej padają podczas rozmów o pracę

Rozmowa o pracę to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń, jakie napotykamy w karierze zawodowej. Przypomina o na bardziej przesłuchanie niż rozmowę. Rekruter na pewno zada ci wiele pytań. Oto te najbardziej typowe. Zobacz najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i przykładowe odpowiedzi.

Świetnie napisane CV nie wystarcza, by dostać wymarzona pracę. Najważniejszym etapem rekrutacyjnym jest spotkanie z rekruterem, czyli rozmowa kwalifikacyjna. Idealny życiorys, który przyciągnął uwagę pracodawcy, może zostać w jednej chwili przekreślone. Jedna wpadka i nici z naszej wymarzonej pracy. Powodem może być nasze zachowanie lub to, co usłyszał od nas rekruter na zadane pytanie. Zobacz też: Te zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej przekreślą nawet najlepsze CV. Tych błędów unikaj.

Tak wygląda rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie z kandydatem do pracy, zainicjowane przez rekrutera, który wytypował daną osobę spośród wielu innych zgłoszeń na podstawie przesłanego CV. Taka formalna rozmowa ma jeden cel — sprawdzić, czy oczekiwania obu stron pokrywają się ze sobą. Pracodawca chce cię poznać i zweryfikować informacje zawarte w CV, a ty masz szansę ocenić ofertę firmy.

Z reguły rozmowa o pracę trwa od 30 do 60 minut. Wszystko zależy od tego, do jakiej firmy aplikujesz i z jaką branżą związana jest Twoja kariera. Mimo że godzina rozmowy brzmi wyczerpująco, to właśnie tyle potrzeba, by zadać wszystkie pytania. A bywa, że jest ich sporo. Jak pokazują badania, najczęściej rekruterzy zadają od 5 do 10 pytań. Moment, w którym rekruter wita się z kandydatem, oznacza start rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo ważne jest, by od pierwszych chwil sprawiać wrażenie osoby życzliwej, kulturalnej i profesjonalnej. Już na tym etapie można popełnić gafę, a pierwsze dobrze wrażenie można przecież zrobić tylko raz.

Gdy rekruter przywita się z Tobą, podając rękę, odwzajemnij uścisk dłoni. Staraj się nie odwracać wzroku. Uśmiechnij się lekko i pewnym krokiem wejdź do miejsca, w którym odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Bądź kontaktowy i otwarty, bo od tego zależy, jak rekruter będzie Cię postrzegał. Po powitaniu nastąpi już właściwa faza rozmowy kwalifikacyjnej. Kiedy wejdziesz na spotkanie, poczekaj aż gospodarze wskaże nam miejsce do siedzenia. Następnie usiądź wygodnie, ale w normalnej pozycji, tak by nie zwracać za bardzo uwagi.

Pytania na rozmowie o pracę

Rozmowę zacznie rekruter, który prawdopodobnie wciągnie cię na początku w small talk, żeby przełamać pierwsze lody. Zapewne opowie też krótko o stanowisku i o firmie. Potem będzie zadawał pytania związane z doświadczeniem, umiejętnościami, wiedzą i nastawieniem do pracy kandydata.

No właśnie - jakie to mogą być pytania? Zobacz przykłady w galerii wraz odpowiedziami

Na końcu spotkania to kandydat ma możliwość wypytać rekrutera np. o terminy związane z rekrutacją czy o szczegóły na temat funkcjonowania firmy. Pamiętaj, gdy pada zdanie „Czy masz do nas jakieś pytania?”, zawsze odpowiadaj twierdząco. Źródło: interviewme.pl

