Czas na Otylia Swim Tour! Otylia Jędrzejczak będzie szkolić adeptów pływania w Zgierzu w Łódzkiem

Już 6 kwietnia rozpocznie się tegoroczna edycja akcji Otylia Swim Tour! Z Otylią Jędrzejczak i jej trenerami ćwiczyć będzie ponad setka młodych adeptów pływania w Zgierzu koło Łodzi. Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała także wyjątkowe wykłady dla rodziców, nauczycieli i trenerów.

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi adepci pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, a każdorazowo odbywają się otwarte spotkania z psychologiem i dietetykiem. To kolejny rok, gdy Otylia Swim Tour pojawi się w wielu polskich miastach. – Rodzice często narzekają, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerami, że nie umieją ich zmotywować. Nasz projekt łączy dzieci i rodziców, pokazujemy, jak skuteczniej komunikować się z dzieckiem, jak je dobrze odżywiać. To są bardzo ważne rzeczy, którymi dzielimy się z rodzicami – mówi Otylia Jędrzejczak. W trakcie warsztatów kilkunastu wyspecjalizowanych trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i w hali sportowej. Na każdym z torów pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu będą doskonalony inny styl pływania, a dodatkowo będzie prowadzona również nauka skoków ze słupka oraz nawrotów w wodzie.

– Zarówno ja, jak i nasi specjaliści mamy nadzieję, że jeśli dziecko zapamięta choć jedno ćwiczenie od każdego z naszych trenerów, to będzie to dobry wynik. Czasami trafiamy do tych samych miejsc, spotykamy dzieci, które już kiedyś były na naszych zajęciach i widzimy, że one pamiętają i wykorzystują ćwiczenia, które u nas zobaczyły. To nas bardzo cieszy – mówi Otylia, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Uczestnicy zajęć otrzymają też pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. AquaWave i HMS Fitness. W przerwie między zajęciami dzieci mają też zapewniony obiad.

– Podczas zajęć w sali prezentujemy różne ćwiczenia i staramy się, by dzieci je zapamiętały, dzięki czemu będą mogły korzystać z nich na co dzień. Może to poprawić ich technikę w pływaniu, ale także skorygować np. swoje wady postawy, czy kondycję, siłę i wytrzymałość. Widać, że dzieciakom chce się uprawiać sport i to jest dla nas najlepsza nagroda – mówi trenerka przygotowania motorycznego Klaudia Koźbiał.

Otwarte wykłady dla rodziców, nauczycieli i trenerów odbędą się w Domu Kultury Stary Młyn w Zgierzu. Natomiast główne otwarcie warsztatów oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trenerami przygotowania motorycznego zaplanowano w hali sportowej im. Zgierskich Olimpijczyków przy ul. Wschodniej 2. Natomiast zajęcia dla młodych adeptów pływania na krytej pływalni MOSiR-u, przy ul. Bolesława Leśmiana 1. Projekt Otylia Swim Tour finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerami zajęć dla młodych adeptów pływania są miasto Zgierz i MOSiR Zgierz.

