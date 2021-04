Czas wiosennych promocji przeszedł agencjom reklamy koło nosa. Pomogą politycy?

- Jest ciut lepiej niż w ubiegłym roku, bo przynajmniej jakieś briefy [zapytania – red.] się pojawiają, ale daleko jeszcze do normy – mówi Paweł Szczekocki z firmy City - A za pasem Mistrzostwa Europy i Olimpiada. Zwykle w takiej sytuacji zapytań było mnóstwo, a teraz – cisza. Rozumiem wielkie sieci, że nie widzą sensu reklamowania się w tej chwili, bo za chwilę będą już miały wyprzedaże. Zapewne więc cały impet zostanie przeniesiony na jesień. Wszyscy się boją, bo sparzyli się tą wiosną. Widzę wielką reklamę sieci obuwniczej, ale co z tego, jeśli galerie ze sklepami tej sieci są nieczynne? Sam robiłem reklamę dla muzeum, które zostało zamknięte na drugi dzień po jej wywieszeniu.

- A turystyka?

- Turystyka siedzi cicho. Oni już chyba zapomnieli co to jest reklama, maja dość wszystkiego.

- Sieci handlowe?

- Współpracuję niektórymi. Zwyczajnie boją. Jeśli pojawia się jakieś zapytanie, to tylko na ostatnią chwilę. I nie ma w tym nic dziwnego, bo były już takie sytuacje, że wydrukowaliśmy i zamontowaliśmy bannery, a dzień później rząd zamknął branże. I kto za to zapłaci?