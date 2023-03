Czekamy na zgłoszenia do nowej kategorii naszego rankingu Złota Setka Pomorza i Kujaw - Ambasador kultury!

Czekamy na zgłoszenia zarówno od samych firm sprawujących mecenat nad szeroko pojętą kulturą, jak i swoich kandydatów mogą wskazywać samorządy, instytucje kultury i mieszkańcy regionu. Będzie to doskonała okazja, aby podziękować przedsiębiorcom angażującym się we wszelkie przedsięwzięcia kulturalne oraz wspierającym instytucje kultury i sztuki na Państwa terenie.

Wyślij zgłoszenie

Zgłoszenie w kategorii Ambasador kultury jest bardzo proste. Wystarczy przesłać na adres mailowy: [email protected].pl opis podjętych przez firmę działań w zakresie wspierania kultury - mogą to być zarówno jednorazowe projekty, wydarzenia, jak i długofalowe inicjatywy. Dodatkowo można wskazać wartość wsparcia, zakres i długość trwania mecenatu. Czekamy do 30 kwietnia.

Na podstawie nadesłanych do redakcji zgłoszeń kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i makroregionu Wielkopolska Kujawsko-Pomorskie Polska Press przyzna równorzędne tytuły "Ambasadorów Kultury", biorąc pod uwagę m.in. zaangażowanie we wspierane projekty i realną pomoc w promocji kultury i sztuki.