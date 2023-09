Czekasz na przesyłkę z InPost? Uważaj na takiego SMS-a! To złodzieje chcą cię okraść

To może być oszustwo - poinformowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Ostrzega, że przestępcy po raz kolejny wzięli sobie na celownik znaną firmę InPost. To już znany kant - „na przesyłkę”.

Czyli, ktoś kto akurat czeka na przesyłkę, może im uwierzyć...

KGP ostrzega, jak działają oszuści

Wyglądają mniej więcej tak: „Witam. Towar jeszcze nie jest sprzedany? Czy jest możliwość wysyłki kurierem InPost po wcześniejszej wpłacie na konto?Zamówię kuriera i pokryję koszty wysyłki. Kurier zakapuje i zabierze do mnie. Ok? Bo jestem z Białegostoku”.

Podpisze się za nas Tadeusz Kościuszko, ale to my stracimy oszczędności!

KGP tłumaczy, jak to działa. Sprzedajesz coś na portalu aukcyjnym. „Kupujący” zgłasza się do ciebie, ale tylko na komunikatorze. Twierdzi, że chce to kupić i wysyła link, gdzie rzekomo „odbierzesz” swoje pieniądze. Klikasz w niego i zostajesz przekierowany cię do fałszywej strony portalu aukcyjnego, banku albo firmy kurierskiej. Nieprawdziwa strona wymaga od ciebie podania danych dostępu do twojego konta bankowego albo danych twojej karty. Przestępcy w kilka minut robią sobie przelewy albo zaciągają kredyt na twoim koncie, a pieniądze wypłacają kodem blik w bankomacie.