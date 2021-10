Człowiek przygnieciony przez życie, czyli w depresji. Ona niszczy nie tylko głowę

Obowiązków przybyło mu więcej niż przewidywał. 2-3 razy w tygodniu zostawał po godzinach . To były, jak oboje mówimy, darmowe godziny, bo za nadpobyt w firmie nie płacą. Po powrocie jadł obiad, albo i nie, i się kładł. Najpierw byłam wyrozumiała. Przejął się nową rolą, musi odreagować. Opowiadał, że łatwo nie jest, ale nie żałuje. Ja tak, bo dzieciaki i dom były na mojej głowie.

Nigdy nie mieliśmy parcia na kariery, ale gdy pod koniec 2018 roku mężowi zaproponowano awans, ucieszyliśmy się. Zarabiałam niewiele więcej niż najniższą krajową. On dostawał trochę lepszą pensję, ale jak na specjalistę ds. marketingu - niespecjalną. Mamy dwoje dzieci i kredyt hipoteczny. Kasa się przyda. W styczniu 2019 został szefem działu marketingu.

Pan kierownik

Późniejsze powroty męża stały się regułą. Zaczęły się spięcia. Przecież też pracowałam: i w biurze, i w domu. On tylko zawodowo. Koniec z taryfą ulgową. Prosiłam raz, drugi, pięćdziesiąty, niech tak sobie układa każdy dzień, żeby zrobić, co do niego należy i pobyć z nami. Coraz mniej ze sobą rozmawialiśmy.