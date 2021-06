Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką. Kobieta z zagrożoną ciążą zabrana LPR do szpitala [zdjęcia]

Do poważnego wypadku w miejscowości Wójcin (gmina Piotrków Kujawski) doszło w sobotę 26 czerwca po godzinie 13.

W wypadku brał udział samochód osobowy marki Honda oraz ciężarówka z przyczepą. Na miejsce wypadku wysłano strażaków z OSP Piotrków Kujawski i PSP Radziejów, dwie załogi ratowników medycznych z Radziejowa i Izbicy Kujawskiem, kilka radiowozów policji oraz Ratownik 2, czyli śmigłowiec LPR.

Służby ratunkowe pomogły wydostać się poszkodowanej 28-letniej kobiecie w ciąży z samochodu osobowego. Została ona przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Ciąża jest zagrożona.29-latek trafił do szpitala we Włocławku. Małżeństwo pochodzi z województwa pomorskiego.