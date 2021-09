Cztery wybitne mistrzynie sportu spotkają się z kobietami w ramach akcji „Sport jest Kobietą – Śniadanie Mistrzyń” PS

„Sport jest Kobietą – Śniadanie Mistrzyń” – to kolejny projekt realizowany przez Fundację Otylii Jędrzejczak. We wtorek w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem z kobietami w wieku od 12 do 60 lat spotkają się cztery wybitne mistrzynie sportu, ze złotymi medalistkami olimpijskimi na czele.