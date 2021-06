Czy Apator Toruń zatrzyma faworyta do złota? Znamy składy na mecz z Betardem Wrocław

Apator przegrał w Zielonej Górze. Czeka nas ciężka walka o utrzymanie...

Apator jechał do Zielonej Góry po to, by wygrać i zapewnić sobie w praktyce utrzymanie w PGE Ekstralidze. Torunianie mieli powody do optymizmu, bo rywale ostatnio spisywali się bardzo słabo. Anioły przegrały jednak 42:48 i skomplikowały sobie sytuację. I tak dobrze, że w ostatnim biegu Paweł Przedpełski i Jack Holder uratowali punkt bonusowy...