Czy będą braki prądu 13.04 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski

Barcikowo od 38 do 40, 40A, 40c, 40E, 40H, 43, 43A, 43B, 44, BN, 129/2, 16-118/7, DZ 114/8, dz. 115/6, dz. 121/5, dz. 98/2, Cerkiewnik , 19-75, Kabikiejmy 42, Kabikiejmy Dolne 17, 18, 38.

13.04 od godz. 9:00 do 12:00

Stawiska 124, Wincentowo 126, 100/1, 100/14, 100/17, 100/19, 100/2, 100/20, 100/21, 100/25, 100/28, 100/29, 100/3, 100/33, 100/6, 119/1, 80/10, 80/102, 80/108, 80/11, 80/112, 80/115, 80/116, 80/118, 80/121, 80/82, 80/88, 80/94, 80/98, dz. 100/11, Dz. 119/2, DZ. 80/43, Wincentowo-100/12 , Wincentowo-100/35 , Wincentowo-80/120 , Wincentowo-80/126 , Wincentowo-80/59 , Wincentowo-80/99 .

13.04 od godz. 9:00 do 13:00

Broniewek 21, Płowki od 11 do 13, 13A, Płowki -88/3 (GPO).

13.04 od godz. 8:00 do 11:00

powiat brodnicki

Granaty 1A, od 4 do 6, od 9 do 11, 13, od 15 do 18, 33, Grzęby 1, 3, 5, 6, 24, 45/E, 45A, 46, 13/4, 13/8, 133/1, 14, Janowo 112, 112A, Rokitnica Nowa 28, Świedziebnia 71, Zasady 20, Zduny 1, 1A, 3, 5, 6, od 8 do 10, od 12 do 23, 25, 26, 33, 37, 43, 1/1, 169/4, 185/7, 193/2, 215, 216.

13.04 od godz. 17:00 do 19:00