Czy będą braki prądu 5.01 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (5.01 2:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Niwy ul. Krakowska, ul. Szosa Gdańska, ul. Tatrzańska, Strzelce Górne ul. Leszczynowa, Wilcze ul. Darłowska, ul. Karwieńska, ul. Szczecińska, ul. Szosa Gdańska, Żołędowo ul. Szosa Gdańska. 5.01 od godz. 1:24 do 3:30

Strzelce Górne ul. Jaworowa, ul. Kasztanowa, ul. Leszczynowa, ul. Wierzbowa. 5.01 od godz. 1:24 do 3:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Turznice od 31 do 33, od 40 do 45, 45A, 0023-105/10 (GPO), 0023-129/2, 023-10, 105/8.

1.05 od godz. 8:00 do 13:30