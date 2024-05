Czy będą wyłączenia prądu 15.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.05 12:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Kuligi .

15.05 od godz. 8:00 do 16:00

Godziszka 1, 2, 6, 9, 11, od 13 do 16, 341/1, Mieliwo , Sumówko , 136/1, 21/11, 314/1, Tomki od 1 do 4, 4 A, od 5 do 20, 20 A, od 21 do 25, 26A, od 27 do 31, 31A, 32, 33, 35, 36, 11/3, 129/1, 133/9.

15.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat aleksandrowski

Ostrowąs 82, 83, 83A, 84, Ostrowąs-217/1 .

15.05 od godz. 11:00 do 15:00

Wincentowo 1, 3.

15.05 od godz. 11:00 do 14:00

powiat radziejowski

Piotrków Kujawski ulica Włocławska 65, od 67 do 73, od 76 do 79, od 83 do 85, 89, 90M, 90P, 1091/3, 1094/6, Piotrków Kuj1091/2 , 1091/19, 1091/4, 1091/6.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00