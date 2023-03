Czy będą wyłączenia prądu 28.03 w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Wyczółkowskiego 25, 23A, 16,, ul. Gojawiczyńskiej od nr 7A do 16, 16A oraz od 19 do 27, 38, 39,, ul. Gałczyńskiego od nr 11A do 30

29.03 od godz. 9:00 do 16:00

powiat włocławski

Wolica, ul. Centralna od nr 1 do nr 41, ul. św. Piotra i Pawła 26, ul. Okrężna od nr 1 do nr 6,, ul. Ogrodowa od nr 1 nr 12

29.03 od godz. 10:00 do 14:00

powiat lipnowski

Czarny Las, od nr 22do nr 28, Ul. Długa od nr 16 do nr 35

31.03 od godz. 10:00 do 13:00

Żabieniec, ul. Asfaltowa, ul. Ruczajowa, ul. Łąkowa

5.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat toruński

Obory, Ul. Grzybowska 33B

3.04 od godz. 10:00 do 14:00