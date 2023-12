Czy będą wyłączenia prądu 4.12 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 4.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 4.12 w kujawsko-pomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (4.12 11:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Twarda, Rzemieślnicza, Usługowa, Szczecińska, Handlowa, Cicha, Spacerowa.

4.12 od godz. 7:00 do 13:00 Prądocin Koszykowa

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 Prądocin Ogrodowa, Żeglarska, Regatowa, Sportowa

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tucholski Kruszka numery: 13A, 18Ś, i przyległe.

4.12 od godz. 8:00 do 11:30 Nowa Tuchola 10A, i przyległe.

4.12 od godz. 10:00 do 13:30 powiat inowrocławski Inowrocław Marcinkowskiego 67

4.12 od godz. 8:30 do 13:00 powiat mogileński Huta Padniewska.

4.12 od godz. 8:14 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski Prądocin Koszykowa

5.12 od godz. 8:00 do 14:00

Prądocin Ogrodowa, Żeglarska, Regatowa, Sportowa

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kolonijna 44, Stawowa 4a.

5.12 od godz. 7:00 do 15:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Ciele ul. Wspólna; Toruńska 26.

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Kwiatowa 4; Centralna 11, 13, 15, 17, 23, 10; Poziomkowa 2, 3, 4; Malinowa 1; Porzeczkowa 2a - 2g, dz. 97/28; Czereśniowa 2, 6, 8, dz. 97/44; Botaniczna 10, 12, 7, dz. 97/76.

7.12 od godz. 7:00 do 15:00 Kobylarnia Prosta

7.12 od godz. 8:00 do 12:00 Nowa Wieś Wielka ulica Szeregowa

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Chełmońskiego, Stwosza, Matejki, Kossaka, Bydgoska, Wyspiańskiego, Morawskiego, Rutkiewicz, Kukuczki, Styki, Teligi, Malczewskiego, Doby.

12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Jarużyn ul. Sołecka 36, 38, 42, 44.

12.12 od godz. 8:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Zięby 4 - 8.

13.12 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 21, 22, 23, 29, 24, 11, 12, 34; Otorowo 31; Wypaleniska 32.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Rudy, Wypaleniska, Otorowo, Makowiska; Łążyn (odbiorcy zasilani ze stacji: Makowiska 4, Makowiska 13, Rudy)

14.12 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Jezierce.

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Nowowiejska.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Głogówko Królewskie ul. Długa, Głogówko Królewskie numery: od 6 do 22, od 24 do 29 od 31 do 49 oraz 57, Nowe Dobra 111, 112 (gm. Chełmno), i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

5.12 od godz. 6:00 do 20:00

Głogówko Królewskie numery 28E, 30, i przyległe.

5.12 od godz. 6:30 do 19:30 Świecie ul. Okrężna numery: od 1 do 19, Żeromskiego numery nieparzyste od 11 do 33, parzyste od 22 do 42, Chopina 71, 73, 73A, 84, 86, 88, 90, Tuwima 12, i przyległe.

5.12 od godz. 8:00 do 15:30

Kończyce 7A, i przyległe.

5.12 od godz. 8:30 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świecie ul. Królowej Bony, Chrobrego numery: 40, 42, 44, 65, 67, Sienkiewicza 22, 24, Kazimierza Wielkiego 8, 10, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.12 od godz. 7:30 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Morsk od numeru 11 do 19, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.12 od godz. 11:00 do 14:30 powiat mogileński Wieniec, Czaganiec

5.12 od godz. 6:00 do 16:00 Strzelno Klasztorne 37, 19, 18b, 38, 39, 40, 41a, 42, 43, 16, 17a,17, 18, 18a,

6.12 od godz. 10:00 do 13:00 powiat inowrocławski Niszczewice 91, 94, 29a, 29, 27, 26, 28, 30a, 32b, 26a, 25, 24, 30b, 30c, 31, 23b, 23, 23a, 19, 21, 21a, 22, 64, 64a, 63,

5.12 od godz. 8:00 do 14:00

Niszczewice 73, 71, 72, 74, 75

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Piaski 34, 44, 36, 35, 37, 38, Maszenice, Zaborowo

5.12 od godz. 9:00 do 14:00

Grodztwo Pszeniczna Letnia 1

6.12 od godz. 7:30 do 15:00 Grodztwo Pszeniczna Letnia 1

8.12 od godz. 7:30 do 15:00 Gocanowo zasilani ze stacji nr 5

7.12 od godz. 9:00 do 13:00 Chełmce, Chełmiczki

7.12 od godz. 9:00 do 14:00 Janikowo Dworcowa Targowisko 11, 11a,

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Chełmce 127,126, i sąsiednie

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat żniński Knieja Barcin Podgórna

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Ciemniki numery: od 20 do 30, 32, 41, Dubielno od 1 do 9 oraz 53, Taszewo 39, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

7.12 od godz. 7:30 do 17:30

Rogowo Bankowa, Plac Powstańców Wielkopolskich

7.12 od godz. 7:30 do 13:30 Władysławowo zasilani ze stacji numer 1,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Świątkowo, Kaczkowo, Uściskowo, Ustaszewo, Słębowo

8.12 od godz. 7:30 do 12:00 Gościeszynek 10, 11, 7, 4, 3, 5, 8,

8.12 od godz. 7:30 do 12:00 Wiewiórczyn 2, 3

8.12 od godz. 10:00 do 14:00 powiat tucholski Barłogi numery: 1, 2, 2A, Brody 15, 19, Koślinka 13D, i przyległe.

5.12 od godz. 8:00 do 11:30 Okoniny Nadjeziorne numery: od 1 do 4 oraz ośrodek wypoczynkowy Ekowioska, Brzozowe Błota 12, i przyległe.

5.12 od godz. 8:30 do 13:00

Sicinki, i przyległe.

6.12 od godz. 8:00 do 15:30 Kęsowo ul. Wyzwolenia, Parkowa, Polna, Odrodzenia, Strażacka, Zacisze, Łąkowa, Karpacka, Pamiętowska, Główna (bez numeru 1), Szkolna od numeru 1 do 10 oraz 12, 13, 14, Jeleńcz od 1 do 39, od 41 do 45, od 49 do 53, Krajenki od numeru 11 do 16, Pamiętowo (nie dotyczy Zakładu Mleczarskiego), Drożdżenica 70, 71, 72, Zalesie 1, 2, 3, i przyległe.

6.12 od godz. 8:00 do 16:30

Stary Sumin od numeru 13 do 16, i przyległe.

6.12 od godz. 8:00 do 11:30 Płazowo działki nr 46/2, 64/3, i przyległe.

6.12 od godz. 8:00 do 11:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Gorzeń 3, 4 oraz w miejscowości Niedola - Gorzeń 1, 2, 3 ze stacji transformatorowej Gorzeń 4.

6.12 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Weronika 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9 ze stacji transformatorowej Piotrowo.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Kolejowa 1, 3, 22, 24 ze stacji transformatorowej Ślesin 6.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sępoleński Kamień Krajeński ul. Młyńska, Ogrodowa, Chojnicka numery: 1, 6, 8, 8A, Kolbego numery parzyste od 2 do 14, Mickiewicza 1, 3, 5, Plac Odrodzenia od 15 do 21, Główna 12 (poczta), i przyległe.

7.12 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

