Czy budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie będzie droższa? Zdjęcia

- Podobno budowa siedziby Starostwa będzie droższa niż zakładano o dodatkowe miliony złotych. Jeśli tak, z czego wynika to zwiększenie kosztów? I ile już do tej pory wydano na budowę? - docieka mieszkaniec Chełmna. - Podobno komisja finansów dokłada środki na budowę siedziby, nikt nie jest informowany podczas sesji Rady Powiatu Chełmińskiego, tylko głosowane są przesunięcia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej - bez wyjaśniania szczegółów. Słyszałam też, że miasto, które zobowiązało się wybudować drogę do nowej siedziby Starostwa nie pali się do tego. Podobno burmistrz zrobił słaby interes, bo koszt budowy drogi podobno znacznie ma przekroczyć to, ile miasto dostało ze sprzedaży działki Starostwu. Problem dotyczy podobno także własności działki pod parking, to prawda? Ile Starostwo zapłaciło za działkę miastu - za ile metrów kw. i czy tylko pod siedzibę czy też jest właścicielem terenu pod parking? Czy sprawa własności terenu parkingu jest prawnie uregulowana?