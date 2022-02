Czy druga karetka przy szpitalu w Tucholi zostanie na stałe? Samorządowcy proszą o to wojewodę

Starosta tucholski Michał Mróz zgadza się z przewodniczącą. Nie ma wątpliwości, że pozostawienie drugiego zespołu ratownictwa medycznego w Tucholi (trzeci jest w Gostycynie, a czwarty w Śliwicach) znacznie poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Tucholi i okolic. - Omówiliśmy ten temat 11 lutego podczas spotkania z ministrem Łukaszem Schreiberem i doradcą wojewody - odpowiedział przewodniczącej starosta. - Wyślę pismo do wojewody z prośbą o utrzymanie drugiego zespołu przy szpitalu na stałe.

Obszar Borów Tucholskich jest rozległy, a gęstość zaludnienia słaba. To oznacza, że karetki, by dotrzeć do potrzebujących, pokonują dziesiątki kilometrów. Argumentów za utrzymaniem karetki jest jednak znacznie więcej. Mówi nam o nich Tomasz Ossowski z "Therapeutiki", który koordynuje w powiecie tucholskim ratownictwo medyczne. Informuje nas, że zapadła właśnie decyzja, by drugi zespół przy tucholskim szpitalu był utrzymany do końca marca. Zdaniem Ossowskiego, statystyki mówią same za siebie. Policzono ilość wyjazdów i przejechanych kilometrów od grudnia ub.r. do stycznia 2022 r. Cztery karetki, licząc z tymi z Gostycyna i Śliwic, przejechały 32 tys. km, a dwa zespoły miały ponad 400 wyjazdów! Aż 30 proc. wyjazdów do chorych to takie, które kończą się później transportem poza teren powiatu tucholskiego - do placówek wyższego stopnia referencyjności jak Szpital Specjalistyczny w Chojnicach albo do szpitali w Bydgoszczy. W przypadku pacjentów z covidem-19 były też wyjazdy do Ciechocinka, Torunia czy Grudziądza.