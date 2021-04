Czy w Sępólnie Krajeńskim powstanie izba pamięci? Czytelnik: - Szkoda, że jej nie mamy do eksponowania artefaktów

Okazuje się, że temat stworzenia izby pamięci odżył już nieco wcześniej.

- Wnioskowałem o to, by burmistrz dopilnował, by artefakty wydobyte przy okazji rewitalizacji, wróciły do Sępólna i były wyeksponowane na przykład w bibliotece, jako wystawa stała lub czasowa – mówi nam Artur Juhnke, radny RM w Sępólnie.