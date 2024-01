Czy życie seniora może być rockandrollowe? Twórcy Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu: - Tak! Niebawem rusza kolejny nabór

Seniorzy i młodzież stworzą Międzypokoleniową Grupę Teatralną

Jeśli chodzi o międzypokoleniową grupę teatralną to poprowadzić ma ją Krzysztof Rotnicki, reżyser teatralny, który bardzo entuzjastycznie podchodzi do tego projektu: - Jest szansa by w Grudziądzu powstał teatr amatorski. Nowością ma być to że będzie to międzypokoleniowa grupa stworzona z młodzieży szkolnej i seniorów. Jak to wyjdzie, zobaczymy ale myślę że jest to możliwe. Zaczniemy próby w marcu, a premierę ogłosimy w grudniu gdy skończą się dwa semestry.