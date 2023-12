Seniorzy o Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy w Grudziądzu: "To kuźnia talentów. To drugi dom". Zdjęcia

- To jest nasz drugi dom - o "Centrum" mówi Henryk Rączkowiak, "student" - senior. - Jak pisał Melchior Wańkowicz "Nigdy nie wiadomo kiedy duch twórczy cię natchnie" i jeśli chodzi o mnie, to właśnie tu we mnie wstąpił. W poprzednim semestrze odkryłem przy pomocy naszego wykładowcy talent teatralny. A zaprezentował go pan Henryk podczas uroczystości w teatrze w utworze "Pani Twardowska" i zebrał mnóstwo braw!

Pan Henryk opowiada, że do Centrum Wiedzy zapisał się za namową żony. - Nudziłem się w domu, żona zaproponowała abym się zapisał. Najpierw byłem na liście rezerwowej, ale szybko "wskoczyłem" na tę podstawową - mówi Henryk Rączkowiak. - Dobrze się tutaj czuję. Daje mi to poczucie sensu życia. I dzieli się spostrzeżeniami: - Wcześniej jako głowa rodziny musiałem myśleć o pracy, o tym żeby utrzymać dom, dzieci. Teraz gdy pociechy już się usamodzielniły, a ja jestem na emeryturze to właśnie jest ten mój czas by skupić się na sobie, swojej pasji. A Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy jest tym miejscem gdzie mogę się rozwijać.