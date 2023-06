"Było pięknie, było rodzinnie" - seniorzy z Grudziądza podsumowują pierwszy semestr w Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy

Jak podkreśla prezydent, pierwsza edycja była bardzo udana. - Widać, że takie inicjatywy są potrzebne. Chcemy też aby projekt rozwijał się i wyjść z ofertą do dzieci i młodzieży - dodaje Maciej Glamowski. - Chcemy też aby Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy miało komfortowe warunki do nauki, zajęć, warsztatów i jak już wspominaliśmy docelowo siedzibą będzie jeden poziom dawnego Domu Korzeniewskich na Rynku , którego modernizacja właśnie trwa.

"Na to czekaliśmy od dawna!" W Grudziądzu seniorzy odebrali indeksy [zdjęcia]

Wykłady z medycyny, ekonomii ale także ćwiczyli manualne umiejętności

- Niektórzy z nas mieli dwie przysłowiowe lewe ręce, a pani Marianna - plastyczka, potrafiła nauczyć nas różnych manualnych prac. Robiliśmy kartki na święta, witraże a także aniołki które przekazaliśmy dla dzieci do szpitala w Grudziądzu - dodaje Jolanta Szulc. - Świetne były też zajęcia z tai chi, niestety instruktor rozchorował się i ich nie zrealizowaliśmy w całości. Gdybym mogła sobie czegoś życzyć na przyszłość... to więcej zajęć z historii sztuki.

W sumie pierwszy semestr MCW ukończyły 44 osoby. Indeksów wydano 51. Skąd taka różnica? - W trakcie trwania semestru po prostu niektórzy zrezygnowali czy to ze względu na stan zdrowia, czy też innych losowych przypadków - wyjaśnia Daria Boguszyńska, koordynatorka MCW. I podkreśla: - Dla nas największą radością jest to, że seniorzy chcą dalej uczestniczyć i zapisują się na kolejny semestr. To nas buduje i jest największą motywacją.