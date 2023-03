Czym są święta wielkanocne dla katolików? Odpowiada proboszcz parafii w Sartowicach

- Tak naprawdę gdyby nie Wielkanoc, to Pan Jezus w ogóle by się nie urodził. Na ogół jest odwrotnie, bo dziecko najpierw się rodzi, a dopiero później ma zainteresowania, zawód i życiowe misje. Pan Jezus już urodził się z misją. Nie byłoby Bożego Narodzenia, gdyby nie było zaplanowanej wcześniej Wielkanocy. Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Mówimy to zresztą w wyznaniu wiary - mówi ks. Krzysztof Kajut. - To najważniejsze święto dla nas, bo to najważniejsza prawda naszej wiary - dodaje.