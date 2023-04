Czynsze we włocławskich spółdzielniach mieszkaniowych spadają. Niższe zaliczki na ogrzewanie

Kolejne spółdzielnie mieszkaniowe we Włocławku zdecydowały się na obniżenie zaliczek na centralne ogrzewanie. A i podgrzanie wody staniało.

Jak informowaliśmy na początku kwietnia, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze" dostarczyła swoim członkom nowe książeczki opłat. I zaskoczenie! Wysokość opłat uległa zmniejszeniu Chodzi konkretnie o zaliczki wpłacane na centralne ogrzewanie oraz stawkę za podgrzanie 1 metra sześciennego wody. I tak w przypadku centralnego ogrzewania obniżona została zaliczka z 5 zł za metr kwadratowy mieszkania do 4,76 złotych. Za podgrzanie wody spółdzielcy należący do SM "Zazamcze" z kolei płacą nie 32 złote za metr sześcienny, a 30,80 złotych.

Ale, jak się okazało, to nie jedyna spółdzielnia, która zdecydowała się na obniżenie opłat. Po analizie kosztów na obniżenie zaliczek wpłacanych na ogrzewanie oraz opłat za podgrzanie wody zdecydowała się także od 1 kwietnia Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jak poinformował nas Leszek Szarzyński, zastępca prezesa WSM opłata za ciepłą wodę została zmniejszona a 39,38 złotych za metr sześcienny do 32 złotych. Z kolei zaliczki na ogrzewanie zostały obniżone z 6,89 złotych za metr kwadratowy mieszkania do 5,36 złotych, ale dotyczy to bloków z węzłami ciepła należącymi do spółdzielni. Tam, gdzie węzły ciepłe należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zaliczka na poczet ogrzewania została zmniejszona z 7,51 złotych za metr kwadratowy mieszkania do wysokości 5,84 złotych.

Jak powiedział nam Leszek Szarzyński, te opłaty we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą obowiązywać do końca sezonu rozliczeniowego, czyli do końca czerwca. - Zobaczymy, jak w nowym sezonie będą się kształtowały koszty, jak na obecne obniżki cen paliw zareaaguje MPEC, czy niższe ceny niż jesienią ubiegłego roku utrzymają się - dodaje.

Kolejna spółdzielnia we Włocławku, która zdecydowała się na zmniejszenie opłat czynszowych to SM "Południe". - Po precyzyjnej analizie kosztów ogrzewania dla każdego budynku i przeprowadzeniu symulacji kosztów na cały rok 2023 uznaliśmy, że możemy zmniejszyć poziom zaliczek na centralne ogrzewanie - powiedział nam Konad Adamczewski, prezes SM "Południe". - Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie czynszów, ponieważ koszty ogrzewania mają największy udział w opłacie za mieszkanie.

Zaliczka na centralne ogrzewanie została obniżona na terenie SM "Południe" z 6,50 z za metr kwadratowy mieszkania do 5,70 zł. Prezes przypomina jednak, że zaliczki nie należy mylić z ceną ciepła. - Zaliczka to składka którą płacimy przez cały rok na centralne ogrzewanie i rozliczana jest raz w roku na podstawie sumy kosztów z faktur od dostawcy ciepła - przypomina. I zapewnia, że wszystkie pieniądze, które zostają z tego rozliczenia, co do grosza trafiają z powrotem do mieszkańców. A jeżeli zaliczka jest mniejsza, to zwroty z ogrzewania również będą mniejsze. Ale jeżeli jest zbyt mała, tomoże oznaczać konieczność wniesienia dopłat przez mieszkańców mieszkańców. Tego jednak władze spółdzielni starają się uniknąć.

Dodajmy, że na osiedlu Południe niektóre budynki nie mają jeszcze podzielników kosztów ogrzewania i wykazują większe roczne zużycie ciepła niż te z podzielnikami. W w tych blokach zaliczki są większe o około 1 zł za metr kwadratowy. - Właśnie w celu uniknięcia dopłat przy rozliczeniu - dodaje prezes.

Władze spółdzielni Południe przyznają, że spotkały się także z postulatami ze strony mieszkańców, aby w obawie przed dopłatami zaliczki na centralne ogrzewanie pozostały na wyższym poziomie, ale kalkulacje zarządu wskazują, że przy obecnej inflacji nie jest to korzystne dla mieszkańców. Dlatego wysokość zaliczek została ustalona na takim poziomie, żeby uniknąć dopłat i uzyskać jeszcze zwroty z rozliczenia ciepła w przyszłym roku. Przypomnijmy też, że od stycznia w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" naliczane są też obniżone stawki za podgrzania wody o niemal 20 procent. Stawka z ubiegłego roku na poziomie 41 zł za metr sześcienny i została obniżona do 33 zł.

