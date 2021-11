Czytelniczka apeluje o utworzenie przejścia dla pieszych w Brodnicy. Tamtędy chodzą do szkoły dzieci! Zobaczcie zdjęcia

Brodniczanka, która skontaktowała się z naszą redakcją zwraca uwagę, że w sprawie braku przejścia dla pieszych na ul. Cmentarnej w Brodnicy, w pobliżu szpitala, tuż przy ul. Wiejskiej, kontaktowała się już m.in. z samorządem. Czytelniczka apeluje o utworzenie przejścia, ponieważ według niej brak pasów w tym miejscu stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich pieszych, ale szczególnie dla przechodzących tamtędy dzieci z osiedla Grunwald, które chodzą do szkoły. Zwróćmy uwagę, że zarówno rano, jak i w godzinach popołudniowych na ul. Wiejskiej i Cmentarnej jest bardzo duży ruch samochodów.

Nasz dziennikarz był w ostatnich dniach świadkiem, gdy przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wiejskiej doszłoby do potrącenia dziewczynki, która wracając ze szkoły przeciskała się między samochodami, aż wybiegła spomiędzy nich wprost przed skręcający samochód. Na szczęście, jego kierowca w porę zatrzymał auto. Tragedii chce uniknąć nasza Czytelniczka, która także ma dzieci chodzące do tej szkoły, dlatego zwróciła się do samorządu i naszej redakcji w sprawie braku przejścia dla pieszych na ul. Cmentarnej, tuz przy ul. Wiejskiej.